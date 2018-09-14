Джефф Монсон вступил в должность депутата подмосковного Красногорска
- РИА Новости
«Вступил в должность депутата городского округа Красногорск! Спасибо большое за доверие!» — говорится под фотографией Монсона, который держит в руках депутатское удостоверение.
Ранее Монсон, недавно получивший российское гражданство, объяснил своё решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска.
11 сентября вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев выразил недовольство избранием Монсона депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.