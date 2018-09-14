Джефф Монсон вступил в должность депутата подмосковного Красногорска

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон вступил в должность депутата по Красногорскому городскому округу Московской области. Об этом спортсмен рассказал в своём Instagram.
Джефф Монсон вступил в должность депутата подмосковного Красногорска
  • РИА Новости

«Вступил в должность депутата городского округа Красногорск! Спасибо большое за доверие!» — говорится под фотографией Монсона, который держит в руках депутатское удостоверение.

Ранее Монсон, недавно получивший российское гражданство, объяснил своё решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска.

11 сентября вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев выразил недовольство избранием Монсона депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить