Джефф Монсон объяснил решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска

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Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, объяснил своё решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска.
Джефф Монсон объяснил решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска
  • РИА Новости

«Я решил, что хотел бы сделать больше для этого города, чем просто проводить спортивные мероприятия», — сказал Монсон в разговоре с RT.

По его словам, первое, чем он займётся на посту депутата, — организует бесплатные программы для детей, как спортивные, так и образовательные.

«Я также хочу работать с семьями, особенно с теми, которые находятся в трудном финансовом положении», — добавил Монсон.

Он также отметил, что намерен уделить большое внимание проблеме переработки мусора, добавив, что подобный крупный проект уже находится в разработке.

На вопрос о том, нет ли трудностей в общении с коллегами, Монсон ответил, что в настоящее время берёт уроки русского языка.

10 сентября стало известно, что американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска.

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