В Госдуме раскритиковали избрание бойца ММА Монсона депутатом городского парламента Красногорска

Вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев выразил недовольство избранием бойца смешанного стиля Джеффа Монсона депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.

«Что будет делать господин Монсон в органе, куда его избрали? Какие законы принимать? Он русский язык вчера выучил только. Человек бился всю жизнь головой на ринге, а теперь пришёл законы принимать? Чушь собачья. Получил гражданство — молодец. Иди развивай спорт. Построй в Красногорске спортивный центр. Какая политика? Там нужны совсем другие люди», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По словам Лебедева, он с большим уважением относится к профессиональным спортсменам и их заслугам.

«Но когда спортсмены идут в политику, я этого не понимаю. Множество примеров, когда спортсмены избираются депутатами и так далее. Если они себя достойно показали на спортивных площадках, это прекрасно. Тогда ими гордится страна. Но когда людей используют для того, чтобы громким именем привлечь избирателя… Человеку должно быть обидно. Спортсмены должны понимать, что их просто использовали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Монсон, недавно получивший российское гражданство, стал депутатом городского парламента Красногорска.