Актёр Стивен Сигал подал заявку на регистрацию бренда для открытия в России школы айкидо.

Как сообщает РИА Новости, заявка на регистрацию бренда поступила в Роспатент 24 августа.

Полное название — Aikido Ten Shin Dojo.

«Прошу зарегистрировать заявляемое обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в Федеральной службе по интеллектуальной собственности», — говорится в тексте документа.

4 августа стало известно, что Сигал назначен спецпредставителем российского МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей.