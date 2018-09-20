Памфилова прокомментировала отмену итогов выборов в Приморье

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала отмену итогов выборов губернатора в Приморском крае.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что это нормально, поскольку у нас доводы очень убедительные», — сказала она.

19 сентября Памфилова указала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», что на ряде избирательных участков были зафиксированы вбросы.

«Мы заметили... 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности... было прибавлено где-то 14,5 тыс. голосов в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС «Выборы» — сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Приморского края по рекомендации ЦИК признала результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными.