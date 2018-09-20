Ищенко обжалует решение об отмене итогов выборов в Приморье

Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей Ищенко намерен обжаловать в судебном порядке решение об отмене результатов голосования.

«Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения, принятого не в рамках законодательства», — цитирует политика Интерфакс.

По его словам, решение об участии в повторном голосовании он будет принимать совместно с однопартийцами.

Ранее избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК России признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о серьёзных нарушениях закона на выборах в регионе.