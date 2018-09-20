Ищенко обжалует решение об отмене итогов выборов в Приморье

Короткая ссылка
Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморского края Андрей Ищенко намерен обжаловать в судебном порядке решение об отмене результатов голосования.
Ищенко обжалует решение об отмене итогов выборов в Приморье
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения, принятого не в рамках законодательства», — цитирует политика Интерфакс.

По его словам, решение об участии в повторном голосовании он будет принимать совместно с однопартийцами.

Ранее избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК России признала результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о серьёзных нарушениях закона на выборах в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить