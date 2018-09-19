Памфилова рассказала о серьёзных нарушениях на выборах в Приморье
- РИА Новости
«В ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьёзные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов», — цитирует Памфилову ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными.
После обработки 100% бюллетеней кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06% голосов избирателей.