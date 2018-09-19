Памфилова рассказала о серьёзных нарушениях на выборах в Приморье

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ЦИК России установил, что на выборах губернатора в Приморском крае были серьёзные нарушения закона, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Памфилова рассказала о серьёзных нарушениях на выборах в Приморье
  • РИА Новости

«В ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьёзные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов», — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными.

После обработки 100% бюллетеней кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06% голосов избирателей.

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