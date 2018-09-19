ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными
- РИА Новости
«Мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными», — приводит её слова ТАСС.
Памфилова отметила, что рекомендация сделана на основании целого ряда факторов, которые были тщательно проанализированы.
Ранее представители ЦИК приехали в Приморье для проверки поступивших жалоб.
Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.
В Кремле заявили, что наблюдают за ситуацией.