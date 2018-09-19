ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными

Центризбирком России предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными», — приводит её слова ТАСС.

Памфилова отметила, что рекомендация сделана на основании целого ряда факторов, которые были тщательно проанализированы.

Ранее представители ЦИК приехали в Приморье для проверки поступивших жалоб.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.

В Кремле заявили, что наблюдают за ситуацией.