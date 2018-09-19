ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными

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Центризбирком России предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными
  • РИА Новости

«Мы предлагаем рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными», — приводит её слова ТАСС.

Памфилова отметила, что рекомендация сделана на основании целого ряда факторов, которые были тщательно проанализированы.

Ранее представители ЦИК приехали в Приморье для проверки поступивших жалоб.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.

В Кремле заявили, что наблюдают за ситуацией.

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