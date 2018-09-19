Представители ЦИК приехали в Приморье для проверки жалоб

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Во Владивосток прибыли два представителя комиссии ЦИК, они отправились в районы Приморского края для проверки жалоб на нарушения в ходе выборов главы региона. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву. 

«Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — сказала она. 

Камаева предположила, что представители ЦИК охватят и другие районы региона. По её словам, комиссия планирует ознакомиться с документацией, изучить жалобы и встретиться с сотрудниками правоохранительных органов. 

Как ожидается, комиссия пробудет в Приморском крае несколько дней.

Ранее стало известно, что ЦИК России получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморья.

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