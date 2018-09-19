Представители ЦИК приехали в Приморье для проверки жалоб
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву.
«Два представителя работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — сказала она.
Камаева предположила, что представители ЦИК охватят и другие районы региона. По её словам, комиссия планирует ознакомиться с документацией, изучить жалобы и встретиться с сотрудниками правоохранительных органов.
Как ожидается, комиссия пробудет в Приморском крае несколько дней.
Ранее стало известно, что ЦИК России получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморья.