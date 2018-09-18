В ЦИК России заявили о получении жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья

Центризбирком России получил жалобы от кандидатов в губернаторы Приморского края касательно состоявшегося 16 сентября второго тура выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Жалобы поступили от всех кандидатов, все жалобы сейчас тщательно рассматриваем», — цитирует РИА Новости Памфилову.

Ранее на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов избирателей, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что после итогов второго тура выборов в Приморье фракция подготовила заявления для передачи их в правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за ходом выборов губернатора Приморского края.