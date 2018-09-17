КПРФ подготовила заявления в СК и прокуратуру после итогов выборов в Приморье

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что после итогов второго тура выборов в Приморье фракция подготовила заявления для передачи их в правоохранительные органы, сообщил ТАСС.

«Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру», — заявил Зюганов.

Заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Иван Мельников пояснил, что, по их данным, «в общей сумме по 19 участкам (в Приморском крае. — RT) господину Тарасенко приписано без малого 15 тыс. голосов». Именно в отношении этих 19 участков Зюганов направит обращения в СК и прокуратуру.

Председатель партии КПРФ заявил, что больше всего нарушений ими было зафиксировано в Уссурийске.

«Мы докажем на любом суде, сейчас подготовили все иски... У нас есть 100% документов, доказывающих реальные результаты, которые были на этих выборах», — подчеркнул Зюганов и добавил при этом, что партия также обратится в Центральную избирательную комиссию.

Кроме этого, он потребовал создания президентским указом комиссии по этому делу, куда смогли бы войти депутаты Государственной думы России и представители ЦИК.

Ранее стало известно, что Центризбирком России берёт тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье.