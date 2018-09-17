Центризбирком взял тайм-аут на изучение жалоб и обращений на выборах в Приморье

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Центризбирком России берёт тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Центризбирком взял тайм-аут на изучение жалоб и обращений на выборах в Приморье
  • РИА Новости

По её словам, были запрошены «все материалы из приморской комиссии», среди которых жалобы и обращения, передаёт РИА Новости.

«Мы ждём не просто стенаний и восклицаний на кандидатов в прессе, а ждём подтверждения их обвинений в виде фактов. Тщательно всё изучим. До среды мы берём тайм-аут на изучение того, что придёт к нам, просим поторопиться участников этого избирательного процесса и их представителей, чтобы оперативно нам представили все факты», — заявила глава Центризбиркома.

Ранее Памфилова пообещала, что ЦИК разберётся с ситуацией на выборах в Приморье

После обработки более чем 95% бюллетеней во втором туре выборов главы региона кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей.

Обработка 99,03% бюллетеней показала, что кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента.

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