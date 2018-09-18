В избирком Приморья поступило более 80 жалоб по выборам главы региона

Избирком Приморского края получил более 80 жалоб на возможные нарушения в ходе выборов губернатора региона.

Об этом говорится в заявлении секретаря крайизбиркома Натальи Камаевой, опубликованном на сайте администрации Приморья.

«Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября», — говорится в тексте.

Отмечается, что жалобы поступают с разных территорий края.

Ранее сообщалось, что результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены на 13 участках Советского района Владивостока.

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