В избирком Приморья поступило более 80 жалоб по выборам главы региона

Короткая ссылка
Избирком Приморского края получил более 80 жалоб на возможные нарушения в ходе выборов губернатора региона.
В избирком Приморья поступило более 80 жалоб по выборам главы региона
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении секретаря крайизбиркома Натальи Камаевой, опубликованном на сайте администрации Приморья. 

«Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября», — говорится в тексте.

Отмечается, что жалобы поступают с разных территорий края.

Ранее сообщалось, что результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменены на 13 участках Советского района Владивостока.

Глава ЦИК России Элла Памфилова пообещала разобраться в ситуации в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить