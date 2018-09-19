ЦИК утвердила рекомендацию о признании итогов выборов в Приморье недействительными

В Центральной избирательной комиссии России единогласно поддержали постановление с рекомендацией избиркому Приморского края признать итоги выборов главы региона недействительными.

«ЦИК России постановляет рекомендовать избирательной комиссии Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными», — цитирует РИА Новости документ.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России предлагает избирательной комиссии Приморья признать результаты выборов губернатора недействительными.

После обработки 100% бюллетеней кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06% голосов избирателей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за ходом выборов губернатора Приморского края.