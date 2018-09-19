Тарасенко о выборах главы Приморья: надо идти на третий тур

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что поддерживает предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой об отмене результатов второго тура выборов в Приморье.

Как сообщает РИА Новости, в ходе митинга он сказал, что намерен принять участие в новых выборах главы Приморья, если их назначат.

«Давайте остановимся пока на том, что на третий тур надо идти», — отметил Тарасенко.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборах губернатора в Приморском крае были серьёзные нарушения закона.

19 сентября во Владивосток прибыли представители комиссии ЦИК. Они отправились в районы Приморского края для проверки жалоб на нарушения в ходе выборов главы региона. Комиссия проведёт в Приморском крае несколько дней.