Тарасенко о выборах главы Приморья: надо идти на третий тур

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Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что поддерживает предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой об отмене результатов второго тура выборов в Приморье.
Тарасенко о выборах главы Приморья: надо идти на третий тур
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в ходе митинга он сказал, что намерен принять участие в новых выборах главы Приморья, если их назначат.

«Давайте остановимся пока на том, что на третий тур надо идти», — отметил Тарасенко.

Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на выборах губернатора в Приморском крае были серьёзные нарушения закона.

19 сентября во Владивосток прибыли представители комиссии ЦИК. Они отправились в районы Приморского края для проверки жалоб на нарушения в ходе выборов главы региона. Комиссия проведёт в Приморском крае несколько дней.

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