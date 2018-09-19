Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье

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Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморского края.
Ищенко выступил против отмены результатов выборов в Приморье
  • РИА Новости

«Это полный абсурд. Зачем это делать?... Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЦИК предложила избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что данная рекомендация сделана на основании целого ряда факторов, которые были тщательно проанализированы.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся в воскресенье, 16 сентября. 

При обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента Андрея Ищенко на 0,5%, набрав 49,02%.

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