Ещё в одной школе Екатеринбурга выявили случай заболевания менингитом
- РИА Новости
В городском департаменте образования подтвердили факт заболевания, но отметили, что речь идёт только об одном случае.
«Заболел ребёнок из третьего класса, в нём объявлен карантин», — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что в помещении проводится противовирусная обработка.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что заболевший ребёнок госпитализирован.
«Предварительный диагноз — серозный менингит, вызванный энтеровирусной инфекцией», — уточнили в ведомстве.
Ранее власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом.
Также кандидат медицинских наук Валерий Волжанин в беседе с Пятым каналом рассказал, чем опасен менингит.