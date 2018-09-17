Ещё в одной школе Екатеринбурга выявили случай заболевания менингитом

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Ещё в одной школе Екатеринбурга зафиксировали случай заболевания менингитом, сообщает URA.RU. Это гимназия №120.
Ещё в одной школе Екатеринбурга выявили случай заболевания менингитом
  • РИА Новости

В городском департаменте образования подтвердили факт заболевания, но отметили, что речь идёт только об одном случае.

«Заболел ребёнок из третьего класса, в нём объявлен карантин», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в помещении проводится противовирусная обработка.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области уточнили, что заболевший ребёнок госпитализирован.

«Предварительный диагноз — серозный менингит, вызванный энтеровирусной инфекцией», — уточнили в ведомстве.

Ранее власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом.

Также кандидат медицинских наук Валерий Волжанин в беседе с Пятым каналом рассказал, чем опасен менингит.

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