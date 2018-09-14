Власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом

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Состояние всех детей, заболевших менингитом в Екатеринбурге, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя начальника горздрава Татьяну Савинову.
Власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом
  • РИА Новости

«Дети находятся в 40-й больнице 10—14 дней, потому что нам надо их повторно пропунктировать, чтобы врач удостоверился, что воспаление прошло», — заявила Савинова на пресс-брифинге.

Всего с 1 по 13 сентября энтеровирусными инфекциями, в том числе менингитом, заразились 73 человека, в том числе 65 детей. Наиболее сложная ситуация в гимназии №5, где зафиксировано 18 случаев заражения, из них 13 — менингитом. Школа полностью на карантине.

По одному классу перевели на домашнее обучение в 25-й и 85-й школах.

«Ещё много примеров, когда в образовательных учреждениях зарегистрировано по одному случаю заболеваний», — сказала Савинова.

По её словам, во всех учреждениях ведут работу по предотвращению дальнейшего заражения.

Ранее директор екатеринбургской гимназии №5 Галина Панькова прокомментировала введение карантина.

Также кандидат медицинских наук Валерий Волжанин в беседе с Пятым каналом напомнил об опасности менингита.

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