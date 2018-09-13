Директор гимназии в Екатеринбурге прокомментировала введение карантина

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Директор екатеринбургской гимназии №5 Галина Панькова в беседе с URA.RU прокомментировала введение карантина. На домашнее обучение отправили учеников всех классов.
Директор гимназии в Екатеринбурге прокомментировала введение карантина
  • РИА Новости

«Эта энтеровирусная инфекция передаётся самым простейшим путём — воздушно-капельным. А у нас более 40% семей, где дети учатся и в начальной школе, и в среднем-старшем звене», — сказала Панькова.

По её словам, 28% школьников — из многодетных семей, в которых есть дети детсадовского возраста.

«Мы не могли рисковать. Мы должны были предпринять всё, чтобы остановить инфекцию. Инкубационный период — девять дней», — отметила директор.

Она добавила, что закрыла школу, поскольку заболевшие дети ещё будут появляться.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начали проверку гимназии, где объявили карантин.

Также в апреле Nation News сообщал, что в Екатеринбурге школы закрыли на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии.

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