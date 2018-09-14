Эксперт напомнил об опасности менингита

Кандидат медицинских наук Валерий Волжанин напомнил об опасности менингита.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Менингит как воспаление мозговых оболочек — очень опасное заболевание», — заявил эксперт.

По его словам, менингит может привести к смерти или инвалидности, а если воспаление перейдёт с оболочек на вещество головного мозга, то есть риск развития энцефалита.

Как отметил Волжанин, менингит бывает первичным, когда бактерии и вирусы попали в организм извне, и вторичным, когда очаг инфекции уже находится в организме и микробы попадают в кровь.

«То, что сейчас нарастает количество больных, — это общемировая тенденция», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени госпитализировали 15 человек с подозрением на менингит.