Эксперт напомнил об опасности менингита
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Об этом сообщает Пятый канал.
«Менингит как воспаление мозговых оболочек — очень опасное заболевание», — заявил эксперт.
По его словам, менингит может привести к смерти или инвалидности, а если воспаление перейдёт с оболочек на вещество головного мозга, то есть риск развития энцефалита.
Как отметил Волжанин, менингит бывает первичным, когда бактерии и вирусы попали в организм извне, и вторичным, когда очаг инфекции уже находится в организме и микробы попадают в кровь.
«То, что сейчас нарастает количество больных, — это общемировая тенденция», — добавил он.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени госпитализировали 15 человек с подозрением на менингит.