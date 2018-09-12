В Тюмени госпитализировали 15 человек с подозрением на менингит

В Тюмени госпитализированы 15 человек, у которых подозревают менингит. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря областного Департамента здравоохранения Александру Малыгину.

По её словам, пациенты поступили не одномоментно. Случаев массового заражения в трудовых коллективах, школьных классах или группах дошкольных учреждений не обнаружено.

В настоящее время обследуемые находятся в отделении областной клинической инфекционной больницы. В числе обратившихся — взрослые и дети.

Как уточнила Малыгина, данные об их диагнозе появятся в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что в одной из гимназий Екатеринбурга ввели карантин.

В апреле Nation News сообщал, что в Екатеринбурге школы закрыли на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии.