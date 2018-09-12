В Тюмени госпитализировали 15 человек с подозрением на менингит
- РИА Новости
По её словам, пациенты поступили не одномоментно. Случаев массового заражения в трудовых коллективах, школьных классах или группах дошкольных учреждений не обнаружено.
В настоящее время обследуемые находятся в отделении областной клинической инфекционной больницы. В числе обратившихся — взрослые и дети.
Как уточнила Малыгина, данные об их диагнозе появятся в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что в одной из гимназий Екатеринбурга ввели карантин.
В апреле Nation News сообщал, что в Екатеринбурге школы закрыли на карантин из-за новой волны ОРВИ и пневмонии.