В двух районах Дагестана введён режим КТО
Отмечается, что сотрудники спецслужб осуществляют поиски боевиков и их пособников.
«В 05:00 мск начальником Управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», — уточнил собеседник агентства.
В июне сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана введён режим КТО.
Впоследствии стало известно о ликвидации главаря вооружённой банды в регионе.