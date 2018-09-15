В двух районах Дагестана введён режим КТО

Короткая ссылка
Режим контртеррористической операции введён в двух районах Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба по республике.

Отмечается, что сотрудники спецслужб осуществляют поиски боевиков и их пособников.

«В 05:00 мск начальником Управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», — уточнил собеседник агентства.

В июне сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана введён режим КТО.

Впоследствии стало известно о ликвидации главаря вооружённой банды в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить