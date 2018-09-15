В двух районах Дагестана введён режим КТО

Режим контртеррористической операции введён в двух районах Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба по республике.

Отмечается, что сотрудники спецслужб осуществляют поиски боевиков и их пособников. «В 05:00 мск начальником Управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима контртеррористической операции на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана», — уточнил собеседник агентства. В июне сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана введён режим КТО. Впоследствии стало известно о ликвидации главаря вооружённой банды в регионе.