Опубликовано видео с места ликвидации главаря вооружённой банды в Дагестане

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись с места операции спецназа ФСБ по ликвидации главаря банды боевиков в Дагестане.

Кадры ролика демонстрируют арсенал, изъятый в ходе операции. 

Ранее в НАК сообщили о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды.

3 июня в Цумадинском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции (КТО). 

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