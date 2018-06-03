Опубликовано видео с места ликвидации главаря вооружённой банды в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись с места операции спецназа ФСБ по ликвидации главаря банды боевиков в Дагестане.

Кадры ролика демонстрируют арсенал, изъятый в ходе операции. Ранее в НАК сообщили о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды. 3 июня в Цумадинском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции (КТО).