В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды

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Пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) заявила о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды, который оказал сопротивление правоохранительным органам.
В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды
  • © Национальный антитеррористический комитет

«Обнаруженный боевик отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнём он был нейтрализован. Предварительно он опознан как главарь «цумадинской» банды», — цитирует заявление НАК РИА Новости.

Уточняется, что погибших среди личного состава и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции (КТО), а силовики ведут поиск боевиков и их пособников.

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