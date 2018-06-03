В НАК сообщили о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) заявила о ликвидации в Дагестане главаря вооружённой банды, который оказал сопротивление правоохранительным органам.

«Обнаруженный боевик отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнём он был нейтрализован. Предварительно он опознан как главарь «цумадинской» банды», — цитирует заявление НАК РИА Новости.

Уточняется, что погибших среди личного состава и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана был введён режим контртеррористической операции (КТО), а силовики ведут поиск боевиков и их пособников.