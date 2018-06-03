В Цумадинском районе Дагестана введён режим КТО
В Цумадинском районе в Дагестане введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил представитель оперативного штаба по республике.
«На отдельном участке Цумадинского района, включая населённые пункты Кванада и Гимерсо, введён режим КТО с 04:15 мск», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что в настоящее время ведётся поиск боевиков и их пособников.
Ранее сообщалось, что режим КТО на территории Дербента в Дагестане отменён.
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