В Цумадинском районе Дагестана введён режим КТО

В Цумадинском районе в Дагестане введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом заявил представитель оперативного штаба по республике.

«На отдельном участке Цумадинского района, включая населённые пункты Кванада и Гимерсо, введён режим КТО с 04​​​:15 мск», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время ведётся поиск боевиков и их пособников.

Ранее сообщалось, что режим КТО на территории Дербента в Дагестане отменён.