В НАК подтвердили ликвидацию боевика в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане боевика, который оказал вооружённое сопротивление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что 13 сентября на федеральной трассе между селом Костек Хасавюртовского района и селом Чонтаул Кизилюртовского района силовики попытались остановить автомобиль Lada.

«Находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться», — сказано в релизе.

Отмечается, что он был ликвидирован ответным огнём.

На месте происшествия обнаружен пистолет ПМ.

В начале сентября в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован боевик, причастный к нападению на полицейских.

В мае заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалёв в ходе своего выступления на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» заявил, что в России в 2017 году было предотвращено 25 терактов.