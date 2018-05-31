В НАК назвали число предотвращённых на территории России в 2017 году терактов

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Заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалёв в ходе своего выступления на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» заявил, что в России в 2017 году было предотвращено 25 терактов.
В НАК назвали число предотвращённых на территории России в 2017 году терактов
  • РИА Новости

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах», — цитирует его ТАСС.

При этом Ковалёв добавил, что сотрудниками спецслужб также была пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек.

Более 80 человек, попавших под влияние боевиков, благодаря слаженной работе силовиков не смогли покинуть пределы страны.

Ранее в НАК заявили, что в Дагестане были нейтрализованы бандиты, которые готовили теракт на майские праздники.

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