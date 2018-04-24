В НАК заявили, что нейтрализованные в Дагестане бандиты готовили теракт на майские праздники

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В ходе режима контртеррористической операции (КТО) в Дагестане были нейтрализованы двое бандитов, которые готовили теракт на майские праздники.
В НАК заявили, что нейтрализованные в Дагестане бандиты готовили теракт на майские праздники
  • © НАК РФ

«В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы. По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — цитирует РИА Новости сообщение НАК.

Отмечается, что в ходе операции были обнаружены гранатомёт, автомат, граната, патроны и различное бандитское снаряжение.

Ранее стало известно, что в Дербентском районе Дагестана и городе Дербенте отменён режим КТО. 

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