В НАК заявили, что нейтрализованные в Дагестане бандиты готовили теракт на майские праздники

В ходе режима контртеррористической операции (КТО) в Дагестане были нейтрализованы двое бандитов, которые готовили теракт на майские праздники.

«В результате скоротечной перестрелки оба бандита нейтрализованы. По имеющимся данным, они являлись приверженцами одной из международных террористических организаций и готовились совершить теракт на майские праздники», — цитирует РИА Новости сообщение НАК.

Отмечается, что в ходе операции были обнаружены гранатомёт, автомат, граната, патроны и различное бандитское снаряжение.

Ранее стало известно, что в Дербентском районе Дагестана и городе Дербенте отменён режим КТО.