Генпрокуратура: более 360 боевиков задержаны на Северном Кавказе в 2017 году

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Более 360 боевиков и их пособников, в том числе восемь лидеров бандподполья, задержаны в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году правоохранительными органами.
Генпрокуратура: более 360 боевиков задержаны на Северном Кавказе в 2017 году
  • РИА Новости

Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.

«Правоохранительными органами в Северо-Кавказском федеральном округе в ходе специальных операций задержаны 362 участника террористического бандподполья и их пособника, в том числе восемь лидеров», — приводит ТАСС выдержку из доклада.

Отмечается, что 85 участников незаконных вооружённых формирований были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что по запросу Генпрокуратуры России в банках за рубежом заблокированы более €200 млн.

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