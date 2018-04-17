Генпрокуратура: более 360 боевиков задержаны на Северном Кавказе в 2017 году

Более 360 боевиков и их пособников, в том числе восемь лидеров бандподполья, задержаны в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году правоохранительными органами.

Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.

«Правоохранительными органами в Северо-Кавказском федеральном округе в ходе специальных операций задержаны 362 участника террористического бандподполья и их пособника, в том числе восемь лидеров», — приводит ТАСС выдержку из доклада.

Отмечается, что 85 участников незаконных вооружённых формирований были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что по запросу Генпрокуратуры России в банках за рубежом заблокированы более €200 млн.