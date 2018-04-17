По запросу Генпрокуратуры России в банках за рубежом заблокированы более €200 млн

Короткая ссылка
По запросам Генпрокуратуры России арестованы и заблокированы более €200 млн в банках Финляндии и Швейцарии, а также дорогостоящая недвижимость в Великобритании и Франции. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки.
По запросу Генпрокуратуры России в банках за рубежом заблокированы более €200 млн
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«В настоящее время по запросам Генеральной прокуратуры Российской Федерации арестованы и заблокированы денежные средства на общую сумму свыше €200 млн в банковских учреждениях Финляндии и Швейцарии, а также различные дорогостоящие объекты недвижимого и движимого имущества в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии», — цитирует ТАСС документ.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России в 2016 году заблокировала за рубежом средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн в рамках работы по возврату активов, полученных преступным путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных