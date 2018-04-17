По запросу Генпрокуратуры России в банках за рубежом заблокированы более €200 млн
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«В настоящее время по запросам Генеральной прокуратуры Российской Федерации арестованы и заблокированы денежные средства на общую сумму свыше €200 млн в банковских учреждениях Финляндии и Швейцарии, а также различные дорогостоящие объекты недвижимого и движимого имущества в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии», — цитирует ТАСС документ.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России в 2016 году заблокировала за рубежом средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн в рамках работы по возврату активов, полученных преступным путём.