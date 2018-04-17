По запросу Генпрокуратуры России в банках за рубежом заблокированы более €200 млн

По запросам Генпрокуратуры России арестованы и заблокированы более €200 млн в банках Финляндии и Швейцарии, а также дорогостоящая недвижимость в Великобритании и Франции. Об этом говорится в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки.

«В настоящее время по запросам Генеральной прокуратуры Российской Федерации арестованы и заблокированы денежные средства на общую сумму свыше €200 млн в банковских учреждениях Финляндии и Швейцарии, а также различные дорогостоящие объекты недвижимого и движимого имущества в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии», — цитирует ТАСС документ.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России в 2016 году заблокировала за рубежом средства на сумму около €600 млн и недвижимость на €300 млн в рамках работы по возврату активов, полученных преступным путём.