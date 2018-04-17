Генпрокуратура: число пытающихся примкнуть к террористам за рубежом россиян снижается

Число россиян, которые пытались примкнуть к террористическим группировкам за рубежом, в 2017 году снизилось. Об этом говорится в докладе Генерального прокурора России Юрия Чайки.

По его словам, данное явление в первую очередь обусловливается уничтожением террористических группировок в Сирии.

«Уничтожение террористических группировок в Сирии привело к снижению числа граждан России, пытающихся примкнуть к рядам международных террористов, а также возвращающихся из зоны боевых действий», — цитирует доклад РИА Новости.

Как отметил Чайка, число преступлений террористической направленности снизилось на четверть — с 1779 до 1330.

При этом он подчеркнул, что рост преступлений террористического характера имел место лишь в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах.

Ранее сообщалось, что более 360 боевиков и их пособников, в том числе восемь лидеров бандподполья, задержаны в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году правоохранительными органами.