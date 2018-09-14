© Источник: в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика

В Хасавюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов был ликвидирован боевик.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, в ночь на 14 сентября около населённого пункта Чонтаул правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный открыл стрельбу.

«Произошла перестрелка, нападавший был ликвидирован», — заявил источник.

По его словам, личность убитого пока не установили, так как машина загорелась.

В начале сентября в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован боевик, причастный к нападению на полицейских.