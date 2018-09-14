Источник: в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика

Короткая ссылка
В Хасавюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов был ликвидирован боевик.
Источник: в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика
  • РИА Новости
  • © Источник: в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, в ночь на 14 сентября около населённого пункта Чонтаул правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный открыл стрельбу.

«Произошла перестрелка, нападавший был ликвидирован», — заявил источник.

По его словам, личность убитого пока не установили, так как машина загорелась.

В начале сентября в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован боевик, причастный к нападению на полицейских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить