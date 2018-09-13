СК возбудил уголовное дело по факту нарушений в ходе выборов в Калининградской области

Следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту нарушений, зафиксированных в ходе дополнительных выборов депутата Государственной думы в регионе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 142.2 УК России («Незаконное получение избирательного бюллетеня»).

«По данным следствия, 9 сентября 2018 года в ходе голосования... выявлены случаи неоднократного голосования одними и теми же избирателями», — говорится в заявлении.

По данным СК, нарушения привели к тому, что итоги голосования на избирательных участках №28, 29 и 30, расположенных на территории Мамоновского городского округа, были признаны недействительными.

В настоящее время сотрудники следственных органов изучают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в МВД России сообщили, что существенных нарушений на выборах в российских регионах допущено не было.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования, в ходе которого состоялись прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.