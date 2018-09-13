СК возбудил уголовное дело по факту нарушений в ходе выборов в Калининградской области
- ©sledcom.ru
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 142.2 УК России («Незаконное получение избирательного бюллетеня»).
«По данным следствия, 9 сентября 2018 года в ходе голосования... выявлены случаи неоднократного голосования одними и теми же избирателями», — говорится в заявлении.
По данным СК, нарушения привели к тому, что итоги голосования на избирательных участках №28, 29 и 30, расположенных на территории Мамоновского городского округа, были признаны недействительными.
В настоящее время сотрудники следственных органов изучают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в МВД России сообщили, что существенных нарушений на выборах в российских регионах допущено не было.
В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования, в ходе которого состоялись прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.