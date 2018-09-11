Памфилова заявила об отсутствии жалоб по дополнительным выборам депутатов Госдумы

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к настоящему моменту Центризбирком не получал жалоб по дополнительным выборам депутатов в Государственную думу, которые состоялись в единый день голосования.

«На сей момент у меня нет информации, нет никаких жалоб к нам, насколько я понимаю, которые бы нам было необходимо рассматривать по итогам кампании, ни одной нет», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в МВД России сообщили, что существенных нарушений на выборах в регионах страны допущено не было.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования, в ходе которого состоялись прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов федерации, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления.