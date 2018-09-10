Итоги выборов отменены на шести участках в регионах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования.

«На данный момент у нас имеется информация об отмене итогов голосования на ряде избирательных участков: в Ульяновской области — 2, Московской области — 2, Владимирской области — 1, Республике Бурятия — 1», — сказала она.

По словам Памфиловой, в настоящее время в Республике Калмыкия проводится проверка на одном из участков, где, предположительно, был зафиксирован вброс.

Ранее в МВД России сообщили, что существенных нарушений на выборах в регионах страны допущено не было.

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