Итоги выборов отменены на шести участках в регионах России

Короткая ссылка
Итоги выборов отменены на шести участках в регионах России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования.
Итоги выборов отменены на шести участках в регионах России
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«На данный момент у нас имеется информация об отмене итогов голосования на ряде избирательных участков: в Ульяновской области — 2, Московской области — 2, Владимирской области — 1, Республике Бурятия — 1», — сказала она.

По словам Памфиловой, в настоящее время в Республике Калмыкия проводится проверка на одном из участков, где, предположительно, был зафиксирован вброс.

Ранее в МВД России сообщили, что существенных нарушений на выборах в регионах страны допущено не было

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить