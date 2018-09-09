В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений в единый день голосования

Существенных нарушений в ходе выборов в российских регионах допущено не было, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.

«Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная. Существенных нарушений правопорядка не допущено», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал нынешний единый день голосования одним из самых спокойных за последнее время.

9 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане выбирают глав 22 регионов и депутатов законодательных собраний 16 регионов.