В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений в единый день голосования

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Существенных нарушений в ходе выборов в российских регионах допущено не было, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Валяев.
В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений в единый день голосования
  • РИА Новости

«Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная. Существенных нарушений правопорядка не допущено», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал нынешний единый день голосования одним из самых спокойных за последнее время.

9 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане выбирают глав 22 регионов и депутатов законодательных собраний 16 регионов. 

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