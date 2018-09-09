В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений в единый день голосования
- РИА Новости
«Оперативная обстановка не выбивается из ряда среднестатистических показателей, она благоприятная. Существенных нарушений правопорядка не допущено», — приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, зампредседателя ЦИК Николай Булаев назвал нынешний единый день голосования одним из самых спокойных за последнее время.
9 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане выбирают глав 22 регионов и депутатов законодательных собраний 16 регионов.