Путин оценил итоги прошедших в России выборов
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- РИА Новости
«Только что прошла избирательная кампания. Хочу от вашего имени поблагодарить избирателей России за активное участие в этой избирательной кампании, за проявление своей гражданской позиции», — сказал он в ходе президиума Госсовета во Владивостоке.
Путин напомнил, что в некоторых регионах предстоит второй тур, что, по словам президента является абсолютно нормальным явлением.
Глава государства также выразил уверенность, что «этот этап будет завершён в ближайшее время».
Он отметил, что в целом избирательная кампанию в стране прошла достойно и организованно.
«С достаточно высокой явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Никаких серьёзных нарушений до сих пор не зафиксировано, но наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать», — добавил президент.
Ранее эксперт Дмитрий Солонников рассказал RT об особенностях единого дня голосования.
О том, как прошли выборы в России, — читайте в материале RT.