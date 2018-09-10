Путин оценил итоги прошедших в России выборов

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в прошедших в стране выборах.

«Только что прошла избирательная кампания. Хочу от вашего имени поблагодарить избирателей России за активное участие в этой избирательной кампании, за проявление своей гражданской позиции», — сказал он в ходе президиума Госсовета во Владивостоке.

Путин напомнил, что в некоторых регионах предстоит второй тур, что, по словам президента является абсолютно нормальным явлением.

Глава государства также выразил уверенность, что «этот этап будет завершён в ближайшее время».

Он отметил, что в целом избирательная кампанию в стране прошла достойно и организованно.

«С достаточно высокой явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Никаких серьёзных нарушений до сих пор не зафиксировано, но наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать», — добавил президент.

Ранее эксперт Дмитрий Солонников рассказал RT об особенностях единого дня голосования.

О том, как прошли выборы в России, — читайте в материале RT.