Эксперт прокомментировал итоги единого дня голосования

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT рассказал об особенностях единого дня голосования, который прошёл 9 сентября.

«На мой взгляд, нынешние выборы — это оценка деятельности властей в каждом конкретном регионе… Каждый субъект федерации на этих выборах продемонстрировал отношение населения именно к своим проблемам. Проблемы регионов стали заметнее, поэтому появился второй тур в четырёх субъектах — там, где они были максимально острые», — выразил мнение эксперт.

Он также отметил, что на выборах в Москве были использованы современные форматы организации избирательного процесса.

«Москва с точки зрения технологий — это экспериментальная база в хорошем смысле этого слова, тут отрабатывают новые подходы к проведению избирательных процессов: это и мобильные избирательные участки, информирование избирателей, и бюллетени для слабовидящих, и QR-код на выборах, то есть достаточно много современных форматов было внесено в избирательный процесс. И то, что москвичи проголосовали и в Москве, и находясь в других субъектах федерации, что опять же впервые в нашей стране было применено, дало результат», — заключил Солонников.

В России 9 сентября состоялся единый день голосования.

По предварительным итогам, во Владимирской области, в Приморском крае, Хабаровском крае и Хакасии состоится второй тур губернаторских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.