Эксперт оценил результаты единого дня голосования

Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин прокомментировал в беседе с RT результаты единого дня голосования, который состоялся в России 9 сентября.

«Несколько удивило, что на четырёх территориях: во Владимирской области, Приморье, Хабаровском крае и Хакасии будет второй тур. В Приморье местные элиты бились друг с другом, внутреннее противостояние выстраивалось в некоторое сотрудничество, впервые город и область договорились при Тарасенко (исполняющий обязанности губернатора Приморского края с 4 октября 2017 года. — RT). Я считал, что это позволит ему выиграть в первом туре. Политическая инерция на территории оказалась сильнее, но у него достаточно высокие шансы во втором туре», — отметил Колядин.

По его словам, действующим губернаторам Хабаровского края, Хакасии и Владимирской области ещё придётся побороться во втором туре за победу.

При этом эксперт отметил, что в Москве на выборах мэра провала по явке не было.

«Голосование было практически на уровне предыдущих выборов. 30% — средний тренд явки по России, 70% — закономерный и понятный результат для Собянина», — заключил Колядин.

В воскресенье, 9 сентября, в России состоялся единый день голосования. Россияне из 80 субъектов страны выбирали мэров, глав регионов, а также депутатов в Госдуму по семи одномандатным округам и законодателей в местные заксобрания.