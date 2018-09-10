Моор побеждает на выборах главы Тюменской области

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Врио главы Тюменской области Александр Моор лидирует на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов.
Моор побеждает на выборах главы Тюменской области
  • Александр Моор
  • РИА Новости

Сообщается, что Моор набирает 65,86% голосов.

Как отмечает РИА Новости, второе место занимает координатор регионального отделения ЛДПР Артём Зайцев, набравший 12,99% голосов. 

Третье место — у депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко от КПРФ, он получил 12,83% голосов.

Ранее сообщалось, что врио главы Алтайского края кандидат от «Единой России» Виктор Томенко одержал победу на губернаторских выборах, набрав 53,6% голосов избирателей.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования.

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