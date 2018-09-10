Томенко одержал победу на выборах губернатора Алтайского края
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.
К настоящему моменту обработано 100% протоколов.
Отмечается, что, по предварительным данным, второе место занял Владимир Семёнов от ЛДПР с 16,20%.
Третьей стала кандидат от «Справедливой России» Людмила Суслова с 14,14% голосов.
Четвёртым — Андрей Крылов от «Партии роста» с 13,46%.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области кандидат от КПРФ Андрей Клычков одержал победу на выборах главы региона, набрав 83,55% голосов избирателей.
В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования.