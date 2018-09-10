Томенко одержал победу на выборах губернатора Алтайского края

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Временно исполняющий обязанности главы Алтайского края кандидат от «Единой России» Виктор Томенко одержал победу на губернаторских выборах, набрав 53,6% голосов избирателей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком. 

К настоящему моменту обработано 100% протоколов.

Отмечается, что, по предварительным данным, второе место занял Владимир Семёнов от ЛДПР с 16,20%.

Третьей стала кандидат от «Справедливой России» Людмила Суслова с 14,14% голосов.

Четвёртым — Андрей Крылов от «Партии роста» с 13,46%.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области кандидат от КПРФ Андрей Клычков одержал победу на выборах главы региона, набрав 83,55% голосов избирателей.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошёл единый день голосования.

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