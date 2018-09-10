Николаев лидирует на выборах губернатора Якутии с 73,02% голосов

Кандидат от партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев лидирует на губернаторских выборах, набрав 73,02% голосов.

Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на ЦИК, к настоящему времени обработано 89,56% протоколов.

«Предварительно 185 394 голоса (73,02%) набрал Айсен Николаев, выдвинутый партией «Единая Россия» после обработки 89,56% протоколов», — рассказали в Центризбиркоме.

Вторым стал кандидат от КПРФ Виктор Губарев с 11,52% голосов.

На третьем месте оказался кандидат от «Справедливой России» Владимир Богданов с 6,16%.

Четвёртое место занял Гаврил Парахин, кандидат от ЛДПР, с 5,66% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области самовыдвиженец Александр Бурков одержал победу на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов.

9 сентября в России прошёл единый день голосования.