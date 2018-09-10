Бурков одержал победу на выборах губернатора Омской области

Самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков, одержал победу на выборах главы региона, набрав 82,5% голосов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя облизбиркома.

Отмечается, что к настоящему моменту обработаны 100% протоколов.

Второе место по итогам голосования занял Алексей Ложкин, кандидат от ЛДПР, набрав 8,5% голосов избирателей.

Самовыдвиженец Анатолий Соловьёв с 3,8% голосов стал третьим.

Четвёртым — кандидат от «Партии роста» Антон Дрязгов, набравший 2,3%.

Ранее сообщалось, что губернаторы Приморского и Хабаровского краёв будут избраны во втором туре выборов.

9 сентября в России прошёл единый день голосования.