Бурков одержал победу на выборах губернатора Омской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя облизбиркома.
Отмечается, что к настоящему моменту обработаны 100% протоколов.
Второе место по итогам голосования занял Алексей Ложкин, кандидат от ЛДПР, набрав 8,5% голосов избирателей.
Самовыдвиженец Анатолий Соловьёв с 3,8% голосов стал третьим.
Четвёртым — кандидат от «Партии роста» Антон Дрязгов, набравший 2,3%.
Ранее сообщалось, что губернаторы Приморского и Хабаровского краёв будут избраны во втором туре выборов.
9 сентября в России прошёл единый день голосования.