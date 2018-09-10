Клычков победил на выборах губернатора Орловской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области кандидат от КПРФ Андрей Клычков одержал победу на выборах главы региона, набрав 83,55% голосов избирателей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя облизбиркома.

«На данный момент обработано 100% бюллетеней. За Андрея Клычкова проголосовали 83,55% избирателей», — рассказала собеседница агентства.

В свою очередь, представитель «Справедливой России» Руслан Перелыгин набрал 4,84%.

Кандидат от партии «Родина» Евгений Алёхин — 3,99% голосов.

Елена Крачнакова, кандидат от «Патриотов России», — 2,78%.

Представитель ЛДПР Андрей Куцын — 2,91% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что кандидат от партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев, лидирует на губернаторских выборах, набрав 73,02% голосов.

9 сентября в России прошёл единый день голосования.

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