Клычков победил на выборах губернатора Орловской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя облизбиркома.
«На данный момент обработано 100% бюллетеней. За Андрея Клычкова проголосовали 83,55% избирателей», — рассказала собеседница агентства.
В свою очередь, представитель «Справедливой России» Руслан Перелыгин набрал 4,84%.
Кандидат от партии «Родина» Евгений Алёхин — 3,99% голосов.
Елена Крачнакова, кандидат от «Патриотов России», — 2,78%.
Представитель ЛДПР Андрей Куцын — 2,91% голосов избирателей.
Ранее сообщалось, что кандидат от партии «Единая Россия», временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев, лидирует на губернаторских выборах, набрав 73,02% голосов.
9 сентября в России прошёл единый день голосования.