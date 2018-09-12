Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни.

«Главные меры по увеличению продолжительности жизни сосредоточены в двух национальных проектах — «Здравоохранение» и «Демография», — заявила она.

Как напомнила Скворцова, они разрабатываются для реализации положений указа президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает комплексные мероприятия по снижению смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышению качества и доступности помощи.

«Эти мероприятия позволят уже к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23,4%, а от новообразований — на 8,4%», — отметила министр.

Она также сказала, что особое значение имеют меры по так называемому общественному здоровью — таргетированные шаги по снижению бремени основных факторов неинфекционных заболеваний. Также планируется усилить индивидуальную профилактику.

«В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн детей и взрослых, что в полтора раза больше, чем в 2013 году. Планируется уже к 2021 году выйти более чем на 80 млн человек, а в 2024 году — не менее чем на 70% населения, а это свыше 100 млн человек», — пояснила Скворцова.

Ранее в Минздраве назвали российские регионы с наибольшей продолжительностью жизни.