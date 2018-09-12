Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни.
Скворцова рассказала о мерах по увеличению продолжительности жизни
  • РИА Новости

«Главные меры по увеличению продолжительности жизни сосредоточены в двух национальных проектах — «Здравоохранение» и «Демография», — заявила она.

Как напомнила Скворцова, они разрабатываются для реализации положений указа президента России Владимира Путина.

Нацпроект «Здравоохранение» предусматривает комплексные мероприятия по снижению смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, повышению качества и доступности помощи.

«Эти мероприятия позволят уже к 2024 году снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23,4%, а от новообразований — на 8,4%», — отметила министр.

Она также сказала, что особое значение имеют меры по так называемому общественному здоровью — таргетированные шаги по снижению бремени основных факторов неинфекционных заболеваний. Также планируется усилить индивидуальную профилактику.

«В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн детей и взрослых, что в полтора раза больше, чем в 2013 году. Планируется уже к 2021 году выйти более чем на 80 млн человек, а в 2024 году — не менее чем на 70% населения, а это свыше 100 млн человек», — пояснила Скворцова.

Ранее в Минздраве назвали российские регионы с наибольшей продолжительностью жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить