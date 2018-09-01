Путин поздравил российских школьников с Днём знаний
- РИА Новости
«Мы отмечаем всегда 1 Сентября как День знаний, как праздник. Это и есть праздник. И я от души с этим праздником поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны. Всех учащихся, преподавателей, учителей, родителей», — сказал Путин.
По его словам, это особенный день для первоклассников, которые «встают на тропу знаний».
При этом Путин отметил, что в 2018 году в первый класс пойдут 1,8 млн детей.
RT вёл прямую трансляцию выступления президента.