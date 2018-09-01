«Тропа дружбы и знаний»: Путин поздравил российских учащихся с Первым сентября

Президент России Владимир Путин поздравил учащихся с Днём знаний во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи. Глава государства подчеркнул, что 1 Сентября особенно значимо для первоклассников, которые впервые «встают на тропу знаний». По его словам, в этом году впервые в школу пошли свыше 1,5 млн человек. Президент отметил, что за последние годы в России было построено несколько сотен школ, где учатся порядка 300 тыс. детей. RT вёл прямую трансляцию.