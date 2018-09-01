Оборот цветочной торговли 1 сентября может составить около 5,5 млн рублей в Подмосковье

Оборот цветочной торговли в День знаний, 1 сентября, может составить около 5,5 млн рублей в Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное министерство потребительского рынка и услуг.

Как рассказал глава ведомства Владимир Посаженников, на территории Подмосковья расположено примерно 380 специализированных цветочных нестационарных торговых объектов, а также не менее 1 тыс. стационарных цветочных магазинов.

«Кроме того, букеты учителю можно будет приобрести на подмосковных рынках и ярмарках», — сказал он.

По его словам, наибольшей популярностью пользуются хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и каллы. В большинстве случаев покупатели дарят учителям смешанные букеты.

Ранее сообщалось, что стали известны российские регионы с самыми дешёвыми товарами для школы.