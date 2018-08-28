В России назвали регионы с самыми дешёвыми товарами для школы

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Стали известны российские регионы с самыми дешёвыми товарами для школы.
В России назвали регионы с самыми дешёвыми товарами для школы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитическую службу компании FinExpertiza.

В «школьный набор» входят повседневная и спортивная одежда, обувь, ранец, канцтовары, учебные пособия, букет цветов. В целом по стране такой набор стоит 11 397 рублей.

По сравнению с 2017 годом средние расходы семьи на подготовку к школе увеличились на 3,76%.

В 17 регионах цены на «школьный набор» стали ниже. Больше всего — в Магаданской области (-21,21%). Далее следуют Хакасия (-14,09%) и Кабардино-Балкария (-9,08%).

Минимальная сумма сбора ребёнка в школу в 2018 году составляет 8614 рублей. В среднем столько потратят в Ингушетии. Республика лидирует по минимальной стоимости «школьного набора». За ней идут Омская область, Калмыкия, Орловская, Костромская, Саратовская и Волгоградская области.

Наибольшая сумма оказалась в Камчатском крае — 15 810 рублей. Далее следуют Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа и Хабаровский край.

Расчёты основаны на данных Росстата.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средний чек на товары к учебному году вырос в июле на 23%.

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