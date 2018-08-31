Кузнецова проведёт урок доброты в одной из школ Новгородской области

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова проведёт урок доброты в одной из школ Новгородской области, сообщают «Невские новости».
Кузнецова проведёт урок доброты в одной из школ Новгородской области
  • РИА Новости

Сопровождать детского омбудсмена будет глава региона Андрей Никитин.

Занятие состоится в школе №37, после чего Кузнецова в здании регионального правительства примет граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Программа визита также предусматривает посещение реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Юрьеве.

Ранее в России назвали регионы с самыми дешёвыми товарами для школы.

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