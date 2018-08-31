Кузнецова проведёт урок доброты в одной из школ Новгородской области
- РИА Новости
Сопровождать детского омбудсмена будет глава региона Андрей Никитин.
Занятие состоится в школе №37, после чего Кузнецова в здании регионального правительства примет граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Программа визита также предусматривает посещение реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Юрьеве.
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